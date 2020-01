Cardi B fait mieux que Laurynn Hill avec "Invasion of Privacy" !

Cardi B n'en fini plus de décrocher les records.

Cardi B est devenu la nouvelle reine du rap, détrônant largement une Nicki Minaj pas assez naturelle, trop surjouée, trop inaccessible, alors que Cardi, elle, n'en fini pas d'assumer sa folie et son naturel dans sa musique, en interview, ou sur les réseaux sociaux. Une attitude qui l'a conduite à se faire une place de choix dans le coeur des américains, et également de la communauté caribéenne dont elle est issue. Et tout ça permet à la rappeuse de continuer à figurer en bonne place dans les charts, même 2 ans après la sortie de son album "Invasion Of Privacy", un véritable succès.

.@iamcardib's 'Invasion of Privacy' is now the longest charting debut album by a female rapper in Billboard 200 history outright, surpassing 'The Miseducation of Lauryn Hill' (92 weeks). — chart data (@chartdata) January 13, 2020

Un tel succès, que tous les morceaux du projet sont certifiés Or ou Platine, c'est la seule rappeuse féminine à avoir pu réaliser une telle performance. Et Cardi B vient également de décrocher un autre record : son album "Invasion Of Privacy" a passé 92 semaines consécutives dans le Billboard 200, le fameux classement des ventes américain. Une performance incroyable, qui détrône "The Miseducation Of Lauryn Hill", de la grande rappeuse des Fugees, sorti en 1998, excusez du peu. Un succès peu étonnant, quand on regarde les 846 millions de vues (oui, vous avez bien lu) de son tube "Bodak Yellow".

On lui souhaite évidemment la même chose, ou mieux, pour le prochain projet, même si Cardi B n'a pas l'air d'être particulièrement pressée de le sortir.