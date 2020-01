PNL bat un autre record avec 10 singles de diamant !

PNL n'a pas fini de traumatiser l'industrie du disque...

En 2015 débute un phénomène jugé par beaucoup comme anecdotique à l'époque : le premier album de PNL, "Que la famille", vient alors de sortir. Si ça n'est pas les premiers pas dans le rap des deux frères, c'est leur premier projet ensemble après leur métamorphose rapologique. 5 ans après, Tariq et Nabil ont tout brûlé sur leur passage, faisant du rap français leur chose, et transformant le public en clients qui attendent leur dose avec impatience, grâce à un marketing toujours plus innovant. Et derrière eux, ils laissent des tonnes de records de ventes battus, à une époque où on disait qu'être en indé ne rapportait pas assez de sous.

En parlant de record, en voici d'ailleurs un nouveau, et peut-être le plus beau, et le plus significatif. PNL vient d'atteindre la barre des dix single de diamant, en seulement 5 ans donc, grâce au morceau "A L'Ammoniaque", qui vient de franchir la barre des 50 000 000 streams, synonyme de single de diamant. Leurs autres morceaux titrés sont des mega-hits connus de tous : "Naha", "Dans la Légende", "91's", "Au DD", "Jusqu'au Dernier Gramme", "Onizuka", Béné", "J'suis QLF", "DA".

Seul un autre artiste rap en France avait réussi cette prouesse, il s'agit évidemment de Booba, le Duc-zer, à qui il aura fallu 25 ans de carrière pour rassembler autant de fans. C'est vous dire l'engouement qui s'est créé autour de PNL. On note toutefois que tous leurs singles de diamant sont issus de leurs deux derniers projets, "Dans La Légende" et "Deux Frères", pas de pierre précieuse pour "Le Monde Chico" ni pour "Que La Famille". Deux albums pourtant incroyables, et très importants pour comprendre le cheminement du groupe.