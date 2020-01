Rick Ross tease "Self Made Vol.4" et un projet avec Drake et Nas

C'est pour bientôt !

Rick Ross semble avoir beaucoup de projets en tête ! Dans une interview accordée à Complex, Rozay a évoqué des projets communs avec Drake et Nas et également un nouveau volume de "Self Made".

D'ailleurs, il aurait déjà beaucoup de productions prêtes pour ces projets, il explique : "J'ai assez de prods pour faire un projet en collaboration avec Drake et un autre avec Nas. Et ensuite, il y a le projet Maybach Music, "Self Made 4"."

Cette explication a été nécessaire à cause de toutes les spéculations autour de "The YOLO Tape", son projet avec Drake dont beaucoup parlent depuis un moment. Il éclaire donc les choses : "C'était juste un délire. On ne sait jamais ce qui peut arriver à l'avenir, mais à l'époque Drake était sur Miami et on trainait pas mal ensemble, donc c'était une réelle possibilité. Ce n'était pas du vent, on passait beaucoup de temps en studio. Mais ce n'est plus la même chose, dans le sens où il voyage beaucoup et je bouge souvent aussi. Est-ce que c'est toujours une possibilité ? Tout est possible pour ça car c'est simple pour nous."

Puis, le boss de Maybach Music a parlé du prétendu projet de Nas qu'il produirait. Les deux intéressés auraient bel et bien eu une discussion concernant un LP. Voici les paroles de Ross :"J'en ai parlé plusieurs fois avec Nas, et pas plusieurs fois pour ne rien dire. Un projet comme ça avec moi demande une sensibilité aux détails. Du plus gros au plus petit détail, le plus minuscule est important dans la production et le mixage."

Bien que les albums avec Drake et Nas ne soient que des imaginations, "Self Made Vol 4" est une certitude. Rozay affirme d'ailleurs qu'il sortira "sans doute" en 2020.

On vous tient au courant !