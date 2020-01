Nick Cannon sort un nouveau diss track contre Eminem

La flamme n'est toujours pas éteinte du côté de l'animateur de radio américain....

Alors que son calendrier est déjà bien chargé, Nick Cannon continue de gaspiller du temps et de l’énergie. Le podcasteur de la radio Power 106 ne lâche pas son nouveau meilleur pote : The Slim Shady.

Dans un nouvel élan, et rechargé à fond après la fin de l’année, il vient de publier une nouvelle mixtape de sept titres nommé "The Miseducation of The Negro You Love to Hate v.1." Un nom de projet assez barré et dans la continuité de ce qui fait le personnage de Cannon : le clash.

C’est dans un post instagram que le rappeur s’est illustré, accompagnant la pochette de son projet d’une légende :

"C’est simple (en parlant de la pochette) mais cela en dit long sur ce projet que l’on a fait ensemble. Je suis en train de plonger mon âme dans le monde. Je vous entends crier, et crier fort. Aimez-moi ou détestez moi. Eduquez-vous vous-mêmes."

Et bien sûr, Eminem en prend pour son grade dans ce nouveau projet ! C’est sur le son "Used To Look Up To You" que l’animateur radio déverse de nouveaux pics violents dans lesquels il fait encore référence à la fameuse vidéo dans laquelle on pourrait voir Eminem avoir des relations homosexuelles avec son voiturier.

Un nouveau coup dans cette guerre à sens unique entre Cannon et Em’. Tout avait commencé après les pics balancés par Eminem dans le morceau "Lord Above", invité sur le projet de Fat Joe. Des pics destinés à Mariah Carey, l’ex-femme de l’animateur de Wild’N’Out.

Quelques pics qui avaient valu à Eminem trois morceaux ‘honneurs’ sous forme de clash : "The invitation", "Pray For Him" et "Canceled : Invitation." Une chose est sûre, c'est qu'Eminem va continuer d'ignorer les attaques de Nick, sur conseil de son big bro : 50Cent.

On aurait bien envie de dire "affaire à suivre", mais bon...