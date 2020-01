Lil Wayne : 10 inédits font surface sur Soundcloud

Des sons inédits de Lil Wayne ont fuité sur Soundcloud.

Moins d’une semaine après la sortie du single inédit de Lil Wayne intitulé "Lets Ride" qui met en lumière Sean Kingston, du lourd vient d’être lâché. Les fans du rappeur de la Nouvelle-Orléans ont découvert presqu'un album entier de titres inédits de Weezy sur Soundcloud.

Le samedi 11 janvier, une douzaine de titres inédits de Lil Wayne ont fait surface sur Soundcloud. La playlist diffusée s’intitule "Lil Wayne : Lost Grails". Les chansons de celui qui est dans le viseur du FBI ont été téléchargées sur le compte de l’utilisateur Soundcloud "Roadside Surgery". Mardi 14 janvier, la playlist a été réduite à 10 titres.

Les chansons inédites ont été téléchargées sur la plateforme de streaming avec des titres japonais, ce qui rend difficile la compréhension de la tracklist. Toutefois, les sons traduits de la sélection comprennent "Kidnapper Cupidon", "Jungle", "Lost The Holy Grail", "Heavy World", "Bipolar" et "Class" mettant en vedette Mack Maine et Kidd Kidd.



Sans connaître la source de la fuite, savoir exactement quand les chansons ont été enregistrées n'est pas chose possible. Néanmoins, un cri à son album 2013 "I Am Not A Human Being" ainsi qu’un couplet voué à Amy Winehouse suggèrent que les morceaux ne sont pas des enregistrements récents.

On vous laisse écouter ces merveilles ! Rappelons quand même que notre Lil va sortir bientôt un nouvel album. On à le titre en plus : "Funeral. On a hâte.