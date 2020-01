PNL, Nekfeu et Lomepal nommés aux Victoires de la Musique, les fans n'apprécient pas !

Au niveau du rap game, Nekfeu , Lomepal et PNL seront de la partie mais pas de Niska et Ninho et cela a provoqué l’indignation des fans.

Nekfeu , quant à lui, se retrouve dans la catégorie meilleur album avec "Les Etoiles Vagabondes" , l'album rap le plus vendu de 2019, il sera suivi de près par Lomepal qui défendra son opus "Jeannine" . Il sera aussi en compétition pour être élu artiste masculin de l'année face à Philippe Katerine et Alain Souchon .

Cependant, on doit quand même noter une anomalie, c’est évidemment l’absence de NI et de Zifukoro dans la compétition ! Effectivement les deux rappeurs ont dominé l’année 2019. D’une part, l’album "Mr. Sal" de Niska est devenu disque d'or en dix jours, puis disque de platine en début octobre, soit un mois après sa sortie. D’autre part, Ninho, qui a régné sur les plateformes de streaming avec son album "Destin", a été certifié triple disque de platine avec plus de 300 000 ventes, mais aussi, il a passé le cap du million de vente sur l'ensemble de ses albums et de ses mixtapes de sa carrière.