Moneybagg Yo bientôt au cinéma ?

Le rappeur de 31 ans a fait ses débuts en 2012, sur la mixtape "From The Da Block 2 Da Booth". Il a vraiment commencé à gagner en notoriété quatre ans plus tard, quand ses lyrics entêtantes et son éthique de travail implacable se sont traduits par un accord avec le label CMG de Yo Gotti. Ensuite, ses mixtapes comme "Federal 3X" en 2017 et "2 Heartless" en 2018 figuraient dans le top 20 du classement Billboard 200.

Demario DeWayne White Jr., de son vrai nom, a sorti son premier album, "Reset", en novembre 2018, avec des apparitions de poids lourds hip hop comme J.Cole et Future.