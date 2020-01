Jok'Air devient Jok'Chirac pour son nouvel album !

On connaît déjà le nom du prochain projet de Jok'Air, et on est à peu près sûr que ça va vous faire rire.

Jok'Air a déjà presque 15 ans de carrière dans le rap game. Des années pendant lesquelles l'ancien membre de la MZ a multiplié les "aka" au cours de ses projets, 6 en 2 ans. Un rappeur très prolifique, adepte de la trap, il est d'ailleurs un de ceux qui ont exploité très tôt ce filon en France, avec son groupe, puis en solo. Après Jok'Travolta, Jok'Rambo, Jok'Pololo, ou encore Big Daddy Jok, on connaît désormais le nom du prochain album du rappeur parisien du treizième arrondissement. Place, en 2020, à Monsieur "Jok'Chirac", en hommage au célèbre président de la République récemment décédé. Un président qui fascinait par sa répartie, son talent d'orateur, mais aussi par sa facilité à tremper dans les plus sombres magouilles de notre histoire récente, lui et tous ses amis du RPR, notamment en rapport avec la mairie de Paris. On imagine donc que l'egotrip, sport très apprécié de Jok'Air, tournera autour du caractère gangsta, charmeur, punchlineur, des traits de caractères qui sont partagés avec l'ancien président. ???? @jok_daddy a annoncé la sortie de son prochain album #JOKCHIRAC !



????20/03/2020 pic.twitter.com/1wQnH5SKAZ — REVRSE (@revrsemedia) January 14, 2020 Le rappeur a dévoilé cette information dans une story Instagram relayée par plusieurs fans, dans laquelle on le voit en discussion en live, en train de confirmer le nom de l'album. Et on connaît également la date de sortie du projet de Jok'Air, qui sera disponible le 30 Mars 2020 !