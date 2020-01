Joey Badass sort déja de sa retraite !

Décidément, les retraites sont courtes chez les rappeurs, comme nous le monte Joey Badass.

Vous le savez, il y a une sorte de mode de la retraite chez les rappeurs, qui consiste à annoncer sa retraite peu de temps avant la sortie d'un nouvel album, dans le but d'attirer l'attention et les streams, en espérant que les gens se disent "c'est le dernier". Manque de pot, les annonces e retraites n'ont pas encore le même effet sur les streams que les décès, avis aux amateurs... Et s'il y en a un qui est doué à ce petit jeu, c'est Joey Badass, le jeune rappeur New-yorkais de 24 ans, originaire de Bedford-Stuyvesant, le même quartier que Notorious BIG.

JUST GETTIN’ A FEW MORE DUCKS LINED UP FO I START BUCKING THESE NIGGAZ. WORLD NEED NEW BADA$$ & ITZ COMING ???? #LP3 — BADMON (@joeyBADASS) January 10, 2020

L'artiste avait en effet annoncé sa retraite début 2019, peu avant la sortie de son projet commun avec toute la Beast Coast : "Escape from New-York", en disant, à demi-mots, qu'il préférait consacrer plus de temps à la gestion de son label et moins à la musique. Une décision qui avait attristé les fans, car Badass était un des seuls de la nouvelle génération à perpétuer cette tradition du rap New-yorkais des années 90, en lui apportant une touche de modernité dans les instru.

Une retraite qui semble derrière lui, puisque Joey Badass vient d'annoncer officiellement qu'il sortait de sa retraite, avec son sens de l'egotrip et de la formule : "Le monde a besoin d'un nouveau Badass, et ça arrive !". Un message qui laisse peu de place au doute, et on est ravis de revoir ce kickeur talentueux travailler en studio pour nous sortir du bon son.