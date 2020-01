Frzy a rappé pendant 31h et bat le record du monde !

Le Livre Guinness des records est un livre de référence, publié une fois par an et recensant une collection de records du monde reconnus au niveau international et un rappeur chevronné a battu un record dans ce légendaire palmarès.

Selon un rapport publié par Post-Gazette hier, l'artiste Harvey Daniels a.k.a "Frzy" a battu le record du plus long marathon de rap par un MC en solo.

Le rappeur aurait battu le record lors d'une performance du marathon du dimanche au Block Northway, un centre commercial situé à Pittsburgh en Pennsylvanie. Le set de Frzy a duré 31 heures avec des pauses de 5 minutes toutes les heures. Frzy s'est assuré de rester hydraté tout au long de sa performance et était même accompagné de deux médecins au cas où il aurait besoin d'aide vocale. Les bénéfices de cet événement seront reversés à la Fondation MusiCares.

Avant la tentative de Frzy, le dernier artiste à détenir le record du monde Guinness pour le plus long marathon de rap était le rappeur de Los Angeles Pablo Alvarez, qui a battu le record en 2017. Alvarez a rappé pour un total de 25 heures, 56 minutes et 4 secondes.