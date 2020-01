Roddy Rich devant Justin Bieber dans le Biilboard !

La star Canadienne s'est montrée fairplay et a même félicité le rappeur de Compton !

La décennie commence fort pour l’un des rookies de l’année, Roddy Ricch. Le rappeur s’est offert pour la première fois la première place du billboard, au top 100. Après avoir sorti son projet "Please excuse me for being antisocial", qui s’est directement classé numéro 1 du top 200, voici une récompense de plus pour celui dont le futur risque de briller très fortement !

Le morceau produit par 30Roc s’est invité dans les charts depuis bientôt 15 semaines accumule 70 millions de streams aux USA, et plus de 35 millions sur Youtube. Seul deux ‘concurrents’ de Roddy réalisent un meilleur score sur la même période : Mariah Carey et son tube légendaire "All I Want For Christmas Is You" et Lil Nas X avec "Old Town Road."

Un succès qui masque celui d’un autre artiste, qui n’est autre que Justin Bieber. Mais Justin est un bon et sans doute quelqu’un de gentil. Dans un post twitter, le chanteur félicite Roddy Ricch de sa réussite et de sa première place au dépend du… nouveau titre de Justin Bieber. Plutôt sport et fairplay.

Thanks everyone. So thankful. #yummy. @RoddyRicch You had to go and make a banger smh! Haha ur the man!! Love the song!! congrats on your first #1!! Everyone go stream #thebox https://t.co/sut7ZA5A0d — Justin Bieber (@justinbieber) January 13, 2020

"Merci à tous. Je suis si reconnaissant. @RoddyRicch tu dois quitter la première place et faire un autre banger ! T’es un vrai ! J’aime vraiment ce morceau. Bravo pour ton premier ‘top 1’ ! Allez tous streamer le son 'The Box'."

Le rappeur de 21 ans postait lui-même sur Instagram sa fulgurante ascension dans le top des charts. Une année productive attend maintenant Roddy, qui débarque à Seattle le 14 Janvier pour "The Antisocial Tour" qui traversera l’ensemble des states !