Damso : sortie imminente pour QALF ?

Le producteur de Damso a posté un message mystérieux sur Instagram.

"L'album le plus attendu de l'année, ne sortira pas cette année" : d'une seule phrase, dans le morceau "God Bless", avec Hamza, Damso a réduit à néant les espoirs de tous les fans qui attendaient bien sagement leur cadeau musical pour la fin de l'année. Son album "QALF" avait en effet annoncé, dans un premier temps, pour 2019, mais les jours passaient, la fin d'année s'approchait, et toujours aucune nouvelle, avant la sentence dans le feat avec Hamza. Mais l'arrivée du projet de Damso pourrait finalement bien être imminente...

C'est en tout cas ce que laisse penser le post Instagram de Dolfa, un des producteurs du rappeur Belge, qui contient simplement deux mots "c'est imminent...". On imagine mal qu'il pense à un autre sujet que celui de Dems, par contre, on ne sait pas s'il parle de l'album entier, ou des extraits qui seront probablement diffusés un peu avant la sortie du projet. Quoiqu'il en soit, ne soyons pas non plus trop impatients, et laissons le temps aux artistes de peaufiner leurs albums aussi longtemps qu'ils le souhaitent plutôt que de mettre la pression sur les réseaux pour qu'ils sortent des projets tous les 6 mois, la qualité s'en ressentira.

D'autant que la raison du retard de "QALF" a été donnée par Damso, si l'album ne sort pas, c'est qu'il a eu plusieurs problèmes à affronter dans sa vie privée, notamment le fait de voir sa mère dans le coma. Qu'on se le dise, il y a des choses beaucoup, beaucoup plus importantes que le rap...