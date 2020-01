4Keus : "La vie d'artiste ? C'est la vie qu'on a choisi"

Retour sur le dernier projet du groupe 4Keus, "Vie d'artiste", ils sont venus parler français sur Générations !

Pour accompagner Fodje et Alisha, le groupe 4Keus est venu dans les studios de Générations, sans contours, pour parler musique, outfit et vie de tous les jours.

Les rappeurs de la Courneuve se prêtent naturellement au jeu des questions/réponses. Dans la catégorie "bonnes résolutions", le groupe se livre sur les siennes :

"Il y aura toujours plus de travail. On va charbonner pour avoir des certifications, des grandes salles complètes, on va faire ça bien." Une question qui permet d'enchainer sur la sortie du dernier projet du groupe, "Vie d'artiste" :

"On a balancé ça fort, le 3 janvier, le premier vendredi de l'année on a envoyé direct. Comme ça, tu nous vois bien ! En 2019, on n'a pas trop sorti de projets, ce qui nous a marqué c'est le travail de groupe et les mois de taff pour sortir ce projet."

Ils définissent aussi ce qu'est la vie d'artiste selon eux :

"Déjà, c'est beau la vie d'artiste; mais c'est compliqué. Des fois c'est bien, des fois c'est relou. Y'a des moments où c'est dur, tu as envie d'être en off mais c'est mort, c'est cuit même. C'est la vie qu'on a choisi. (...) C'est rare qu'on ait du repos, on travaille. Quand y'a pas de clips, d'interviews ou autre, on est au studio."

Et quand les rappeurs du Wati-B ne sont pas en mode travail, ils passent du temps sur la console et jouent à Fifa à côté. Ils voient aussi les autres rappeurs comme des concurents évidemment, mais une concurence qu'ils jugent saine :

"C'est sûr que c'est la concurence, mais une bonne concurence, pas en mode on va se mettre des batons dans les roues. On regarde tous les petits qui arrivent aussi. N'Seven7, L2B Gang, on regarde tout !"

Ils reviennent aussi sur le tournage du clip avec Niska, pour le morceau "M.D", un clip à retrouver juste ici :

Pour ceux qui n'auraient pas encore regardé cette interview, il reste plein de choses à découvrir, notamment leurs voyages ensemble à travers le monde, les liens qui les unissent les uns aux autres, le football ou encore leurs top 4 des morceaux de ce dernier projet. Une interview très cool à retrouver sur la chaîne YouTube de Générations !