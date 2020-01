Smokepurpp explique pourquoi il a retiré Kanye West de son album !

Smokepurpp a finalement retiré son featuring avec Kanye West de son album "Deadstar 2", pour des raisons spirituelles.

Smokepurpp a un peu perdu de sa superbe, dans le sens où son album, "Deadstar 2", sorti en décembre 2019, n'a peut-être pas rencontré le succès attendu. Il faut dire que l'influence du MC est large dans le game, et que nombreux sont les disciples (certains diront copies) qui font plus de ventes et de vues que lui. Mais une grande partie de la nouvelle génération le respecte, car il est un des plus gros "Soundcloud Rapper", et ça lui permet d'attirer toujours des invités très prestigieux pour ses projets. Comme Kanye West, par exemple, qui était censé figurer sur "Deadstar 2".

Mais après de longues discussions avec son propre producteur, Smokepurpp a finalement décidé de retirer le morceau, initialement appelé "No Problem", de son album. Et lors d'une interview pour HipHopDX, un média américain, il explique que ça aurait à voir avec les changements religieux récents dans la vie de Kanye. "Pendant que Mike Dean mixait l'album, il m'a dit, tu sais, Kanye a un peu changé, il ne joue plus trop ses anciens morceaux, à part "Jesus Walks". S'il rejoue ses anciens titres, il change un peu les textes. Et puis, il ne jure plus, ne dit plus d'insultes, donc il va falloir retravailler le morceau".

Au lieu de tout retravailler pour donner une version "clean", et acceptable pour Kanye West, qu'ils pourraient interpréter à deux sur scène, Smokepurpp a préféré simplement retirer la piste de l'album. Mais de son propre aveu, il admet avoir gardé le titre de côté, "Au cas où Kanye changerait à nouveau". C'est vrai que c'est bien possible, Mr. West ayant l'air d'être quelqu'un d'assez changeant et imprévisible.