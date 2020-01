Rihanna : Shaggy ne veut pas passer d'audition !

Shaggy ne sera finalement pas présent sur le nouvel album de Rihanna...

Rihanna est dans toutes les têtes en ce début d'année 2020. Pourquoi ? Car elle n'a sorti aucun album depuis 2016,et n'est apparue que sur très, très peu de collaborations pendant ces dernières années. Une "pause" musicale qui n'a eu aucun effet sur ses ventes, puisque la chanteuse continue d'être en bonne place dans énormément de playlist de streaming. Accaparée par le lancement de sa marque Fenty Beauty, elle est désormais de retour en studio, et n'arrête pas de teaser la sortie de "R9", son neuvième album solo, dont on ne connaît toujours pas la date de sortie.

On sait en revanche qui ne sera pas sur l'album, et ça nous attriste un peu. En effet, Shaggy a annoncé qu'il ne ferait pas partie du projet, alors qu'un possible featuring avait été évoqué plusieurs fois avec insistance. La raison ? Il l'explique lui-même : "Il y a beaucoup de personnes géniales impliquées, mais moi, je n'ai pas besoin de passer une audition pour être su un album. Je laisse ça aux jeunes". L'équipe de Rihanna a donc fait passer des sortes de casting aux candidats pour un éventuel feat, un featuring qui, il est vrai, pourrait s'avérer très lucratif.

Car Riri est la reine des charts, et son projet sera très certainement un énorme carton. Mais de là à faire passer des auditions au génial interprète de "It Wasn't Me", on comprend que ce dernier l'ait mal pris. Sans rancune toutefois pour Shaggy, qui précise "De ce que j'ai entendu, ça a l'air bien" ! Nous voilà un peu rassurés.