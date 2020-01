Naps va poursuivre sa carrière !

Effectivement, il avait annoncé sa retraite dans une courte vidéo qui laisse très peu de place à l'interprétation. On voit l'artiste dans un parking, qui affirme "Bon ok la famille, je vous explique. Pour moi la musique, c'est fini, je supporte plus, ça y est. J'ai passé du bon temps, merci pour tous ceux qui m'ont supporté, mais moi voilà, j'ai décidé de tout arrêter, c'est fini pour moi, regardez". A la suite de ça, Naps balance son disque d'or par terre et le piétine en l'insultant.