Drake a-t-il relancé son beef avec Kanye West ?

Les clashs sont au cœur de la culture rap et au fil du temps, il y a eu beaucoup de choses pour divertir les fans de hip hop, Drake vs Pusha T, Machine Gun Kelly vs Eminem et, plus récemment, Nick Cannon vs Eminem.

Maintenant, il semblerait que Drake veuille perpétuer la guerre contre Kanye West. Dans sa nouvelle collaboration avec Future, "Life Is Good", le 6 God semble envoyer un coup subtil en direction de Ye’.

"Les négros doivent quitter mon jour de sortie, hein. Bitch, c'est la gloire, pas le poids, je ne sais même pas de quoi il s'agit, surveille ta bouche", crache-t-il dans le deuxième couplet. La ligne du "jour de sortie" pourrait faire référence au retard de son album "Scorpion" en 2018, qui, selon lui, avait à voir avec Kanye.