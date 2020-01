Paris, la ville la plus hip hop au monde ?

Paris est apparemment devenue en 2019 la ville de rap la plus prolifique au monde, en termes de ventes.

Depuis quelques années, et l'éclosion de véritables phénomènes des ventes, comme PNL, Nekfeu, Niska ou encore Jul, le rap français a parfois pu atteindre des chiffres comparables à ceux de leurs homologues américains. Une tendance nouvelle, car auparavant, il y avait un vrai complexe d'infériorité de la part de l'industrie rap française, qui peinait à atteindre les hauteurs fixées par les collègues US. Au point, d'ailleurs, que personne en Amérique ne s'intéressait à ce qui se faisait en France, puisqu'on était en plus de ça en retard en termes d'instru et de flows.

Not Atlanta

Not Chicago

Not New York

Not Los Angeles



Paris, France was the most SUCCESSFUL city for hip-hop in 2019.



Cette époque est révolue, et selon le site américain DJ Booth, Paris est même devenue en 2019 la ville de rap la plus vendeuse en termes de disques ! Et ce, malgré une législation beaucoup plus restrictive dans le décompte des équivalents streams, par rapport aux US, où toutes les écoutes sont comptabilisées, alors que seules celles venant de compte Premium sont retenues en France. Les rappeurs d'Île de France ont ainsi vendu 2,6 millions d'unités sur l'année, une sacrée performance qui fait monter Paris au même rang qu'Atlanta pour ce classement.

Le fait que Paris ait "dépassé" le berceau de la trap est assez normal, puisque les français écoutent aujourd'hui plus de rap local que de rap US, alors qu'on était le pays étranger où cette musique se vendait le plus. 2020 sera donc peut-être, enfin, l'année où les américains reconnaissent le talent de nos artistes français à sa juste valeur !