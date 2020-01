The Neptunes sont en studio et travaillent pour Jay-Z et Lil Nas X !

Pharell Williams annonce les gros artistes avec qui il va bosser cette année.

L'année 2020 sera prolifique ! Plusieurs artistes américains ont annoncé la sortie imminente de nouveaux projets : The Weeknd, Drake, Rihanna, Kanye West... Bref, la nouvelle décennie sera musicale puisqu'on vient d'apprendre que The Neptunes sont actuellement en studio et travaillent pour Jay-Z et Lil Nas X !

The Neptunes, aka Pharrell Williams et Chad Hugo ont collaboré avec de nombreux artistes dans leurs carrières prestigieuses carrières respectives. Un CV où on peut lire les noms de Snoop Dogg, Mariah Carey, Mary J. Blige, Usher, Busta Rhymes, The Weeknd, Justin Timberlake, Diddy et bientôt, le groupe emblématique, réalisera un album pour le grand retour de Jay-Z mais pas que ! Ils devraient produire le petit prodige de 2019 : Lil Nas X.

Dans une interview donnée au média "Clash", Chad Hugo a révélé que The Neptunes ferait leur grand retour en 2020. Tout récemment, le groupe a bossé sur le nouveau morceau de Justin Timberlake baptisé "Supplies". Interrogés sur leurs actualités, Hugo a vendu la mèche en annonçant officiellement bossé avec le jeune Lil Nas X.

Une grande nouvelle puisqu'en collaborant avec The Neptunes, l'interprète de "Old Town Road" fait désormais partie des plus grands du rap game américain : "En fait, il était avec nous en studio l'autre jour, nous travaillons sur quelque chose pour lui. Avec un peu de chance, on va lui trouver de nouveaux sons". Un projet commun en confirmation ?

En tout cas, lorsqu'on leur a demandé qui étaient les autres artistes avec qui ils vont bosser en 2020. Ils ont répondu : "Nous devons travailler avec Miley Cyrus, Jay-Z, Lil Uzi Vert, Ray-J, G-Eazy...". L'année s'annonce chaude !