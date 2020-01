Pete Rock critique le hip-hop actuel

Et le rappeur n'est pas tendre avec certains artistes..

Le vétéran du rap Us, Pete Rock, à donné son avis sur le rap actuel, et l’ancien n’est pas tendre du tout avec la nouvelle génération.

Dans un post instagram, le rappeur s’appuie sur un passage de Tory Lanez chez le média Hot 97’s, et d’une émission dans laquelle le rappeur avait fait part de son ressenti sur le paysage du rap...

"J’ai l’impression que le rap d’aujourd’hui est un endroit horrible. Tout est devenu répétitif et lassant, et on a l’impression que le son sort d’une boite automatique de production."

Des propos corroborés par Pete Rock, qui ajoute dans la légende de son post :

"Horrible ! Cette m**** est forcé. Aucun leadership, que des followers. Qu’est-il arrivé aux artistes qui vous donnaient l’impression de faire de la vraie musique. Pour moi c’étaient Marley Marl, Teddy Riley, Howie Tee, 45 king, Larry Smith...." avant d’ajouter :

"D’où je viens si ton talent n’est pas vrai tu n’as aucune chance. Le game n’est pas fait que pour les artistes, les DJ ou les producteurs, c’est pour tous."

Il continue de balancer salement sans s’arrêter en s’adressant directement aux radios dites "mainstreams". Des propos très crus qui ne vont pas passer inaperçu :

"Les radios mainstreams sonnent vraiment mal et personne dans le monde ne s’inquiète à propos de la vraie musique. Les en***** détestent la vérité, et c’est une honte. Big up à tous ceux qui vivent la vraie musique qu’elle soit nouvelle ou ancienne."

Un message assez salé pour tous les nouveaux rappeurs principalement… On verra si l’un d’entre eux se charge de lui répondre !