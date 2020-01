Future dévoile un extrait de sa collab' avec Drake !

Future et Drake nous préparent quelque chose, et sèment des indices un peu partout sur la Toile.

On vous parlait en début de semaine de l'arrivée imminente d'une collaboration entre Drake et Future, sans savoir exactement quelle forme ça prendrait. Car il faut dire que depuis le succès de leur projet commun, "What A Time To Be ALive", sorti en 2015, les fans n'arrêtent pas de fantasmer sur une suite à ce gros succès commercial, qui avait à l'époque conforté les deux artistes dans leurs statuts de plus grosses stars du moment. Du coup, le public attend la suite, avec impatience, et guette chaque annonce qui pourrait aller dans leur sens, comme celle de Drake, qui, début 2019, affirmait en interview qu'ils travaillaient déjà sur ce nouveau projet.

Entre ça, les images de clip tourné au Mc Donald's d'Atlanta, et les petits messages envoyés par les deux artistes en début de semaine, on s'imagine que tout ça est en bonne route, et qu'on devrait bientôt savoir de quoi il en retourne. Aujourd'hui, Future vient d'ajouter un peu d'excitation aux fans, en dévoilant un court extrait (13 secondes), de ce qu'on imagine être le morceau "Life Is Good", en featuring avec Drake, qu'on entend sur le refrain. Le tout, en filmant des bijoux extrêmement chers.

On n'entend pas Future sur l'extrait, mais l'ambiance est visiblement très joyeuse et du coup, ça sent le hit à plein nez. On vous tient informés dès qu'on en sait un peu plus sur ce future featuring, ou, soyons optimistes, sur ce futur projet commun !