Ateyaba annonce du nouveau pour 2020

Le rappeur balance un banger très chaud en story sur une prod de Freaky !

Ateyaba a donné de ses nouvelles et devrait effectuer son retour en cette année 2020.

La nouvelle décennie sera-t-elle enfin la bonne pour Ateyaba et son album tant attendu "Ultraviolet" ? Si rien n’est sûr pour le moment, le rappeur de Montpellier semble enfin prêt à partir au combat pour cette année 2020.

Dans sa story instagram, le rappeur a publié un extrait de 15 secondes d’un titre qui n’avait pas encore fuité. Sonorités futuristes et bounce obligatoire, l’ancien Joke MTP débite salement sur une prod du beatmaker canadien Freaky, producteur notamment pour Hamza, Rowjay et bientôt Playboi Carti, le rappeur d'outre-Atlantique, fer de lance de la nouvelle génération des baby voices.

Un post Instagram republié par Freaky lui-même, dans lequel Ateyaba accompagne l’audio et la vidéo de 3 emojis ‘tornades’, comme pour prévenir que l’impact d’"Ultraviolet" est bientôt imminent.

Il faut dire que le rappeur se fait attendre depuis un petit moment maintenant. Son dernier projet "Dolorean Music" remonte à plus de 5 ans maintenant, de quoi laisser les fans en suspend. Mais il n’est pas absent pour autant, puisque depuis 2017 il balance régulièrement des extraits sur sa nouvelle chaîne YouTube, "Spirit of Ecstasy" mais aussi sur sa chaîne plus officielle :

"Rock With You", produit par Ikaz Boi :

"Lgbiri", produit par Notinbed :

De plus, le rappeur avait confié au média urbain "Views" que son projet devait bien sortir durant le courant de l’année 2020. Une nouvelle qui confirme donc les ambitions de celui qui ne correspond pas au moule du game actuel. Le rappeur prend son temps, beaucoup de temps, surement encore dans le travail de son univers pour offrir une expérience unique à son public. On attend ça de pied ferme…