6ix9ine est un agent fédéral pour Akon !

Le rappeur Akon donne pas mal d'interviews en ce moment pour promouvoir ces nouveaux projets musicaux et il en a profité pour faire un détour chez BET, la chaîne de la culture noire-américaine. Lors de son entretien, il a été invité à donner son avis sur l’affaire de la pookie de l’année, 6ix9ine !

Tout comme Snoop Dogg , 50 Cent , et bien d’autres ténors du game, Akon a un avis bien tranché sur l'affaire 6ix9ine . Déjà en novembre dernier, alors invité sur le plateau de Capital Xtra, l’ancien boss de Konvict Music s’est vraiment lâché :

"Il vient d'une génération de rappeurs qui n'a aucune éthique morale". Il sait de quoi il parle. Pour rappel, Akon c'était l'un des plus grands noms du rap game américain dans les 2000. Il ajoute même : "Cette génération rap ne ressemble pas du tout à notre génération. Dans notre génération, on avait des règles, il y avait des limites qu'on ne franchissait pas. On avait quand même du respect pour les uns, les autres. Le monde du rap a changé".