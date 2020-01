Le top rap français 2019 par les internautes de Générations

Découvrez le top 20 des albums rap français !

À la fin de l'année 2019, la rédaction de Générations a fait la liste de tous les albums de rap français sortis durant l'année. Puis, nous avons lancé un sondage sous forme de vote sur Twitter afin de réaliser un classement. Au total, 6320 internautes se sont exprimés et ont voté pour leur projet préféré.

Il est temps de faire le bilan !

1. PNL - "Deux Frères" (566 votes)

L'album des deux reufs du 91 arrive en première position ! Pas vraiment étonnant quand on sait que le morceau "Au DD" et son clip sur la Tour Eiffel a battu tous les records, notamment en étant la vidéo la plus vue de l'année en France. L'engouement autour de PNL s'est encore prouvé avec "Deux Frères" lorsqu'ils ont traversé les Champs Elysées sur un bus ou qu'ils ont tenu en haleine leurs fans toute une nuit avec un live Youtube. Le projet "Deux Frères" finit l'année en atteingant les 400 000 ventes.



2. Vald - "Ce monde est cruel" (452 votes)

Le troisième album de Vald, intitulé "Ce monde est cruel", est sorti en octobre 2019. Sur ce projet, seulement deux featuring de notables avec Maes pour "ASB" et "Dernier Retrait" avec SCH. Pour la promotion du projet, le rappeur d'Aulnay-Sous-Bois avait fait le tour du monde : New York, Tokyo, Dubaï. Les fans ont totalement adhéré à l'univers du projet qui se voit atypique et travaillé, à l'image de Vald. D'ailleurs, il vient de créer son propre label, affaire à suivre...



3. SCH - "Rooftop" (434 votes)

Quelle surprise ! L'album "Rooftop" du S se classe troisième dans le top 20. Un résultat plus que satisfaisant, surtout quand on sait que le projet est sorti le 29 novembre, ce qui veut dire que le rappeur a réussi à convaincre et conquérir le public très rapidement. Mené par le son "R.A.C", l'album s'est vendu à plus de 25 000 exemplaires en première semaine.



4. 13 Block - "BLO" (302 votes)

Le groupe de Sevran a mis tout le monde d'accord avec "BLO" ! Porté par "Petit Coeur" et surtout "Fuck Le 17", 13 Block réussit à conquérir un public encore plus large. L'album est travaillé minutieusement, leur rap est brutal, fort et efficace. Le projet a atteint les 45 000 ventes et on espère bientôt une certification d'or pour eux, c'est mérité.

5. Ninho - "Destin" (285 votes)

Et ça, c'est le destin mon pote ! Porté par "Goutte d'eau" et "La vie qu'on mène", l'album de NI est certifié triple disque de platine. Ninho est l'artiste le plus écouté de l'année 2019 sur toutes les plateformes de streaming. De plus, tous les featurings où il a posé sont des succès et il a passé le milliard de vues sur Youtube. Quelle année pour Ninho !

6. Hamza - "Paradise" (232 votes)

Le belge vous a encore convaincu avec son projet "Paradise" ! Ses influences américaines et son flow inimitable font d'Hamza une valeur sûre. Aussi bon seul qu'en featuring, on note les morceaux "HS" avec SCH, "Dale x Love Therapy" en feat avec Aya Nakamura et le doux "Minuit 13" avec Christine and the Queens. Il finit l'année avec le projet "Santa Sauce 2", à écouter absolument !

7. Jok’air - "Jok Travolta" (198 votes)

Le deuxième album studio du rappeur du 13ème arrondissement est validé par les internautes de Générations. Au total 17 titres avec des collaborations comme Alonzo avec "Comme tu es", Sadek, Chilla ou encore la touchante Yseult. À côté de ça, il sort une réédition intitulé "Jok Travola (la fièvre)" pour le plaisir de tous et enchaine les featurings : Kpoint, Hayce Lemsi, Siboy, Leto, Cinco, Jazzy Bazz, S.pri Noir, Alkpote.

8. Nekfeu - "Les Étoiles Vagabondes" (194 votes)

L'album de Nekfeu était très attendu et il l'a dévoilé avec un film qui porte le même titre. Après deux ans et demi d'absence, le rappeur revient avec 18 titres et des featurings avec Damso, Nemir, Alpha Wann, Vanessa Paradis et la chanteuse japonaise Crystal Kay. "Les Étoiles Vagabondes" atteint même le Top Monde des plateformes de streaming et se classe deuxième. Depuis ça, le rappeur a quitté les réseaux sociaux et fait le mort... Notons que le projet de Nekfeu a passé la barre des 400 000 ventes en novembre !

9. Zola - "Cicatrices" (147 votes)

Le premier album Zola arrive dans les dix premiers albums de l'année selon vous, quel exploit ! Le jeune rappeur ramène Key Largo, Noname et s'offre même Ninho. On note "Papers" en featuring avec NI que vous entendez souvent sur Générations.

10. Lacrim - "Lacrim" (142 votes)

Le double album de Lacrim, intitulé "Lacrim" tout simplement, est sorti en début d'année. Rick Ross, French Montana, Snoop Dogg et même la pookie internationale, 6ix9ine, sont dans le projet !

11. Leto "Trapstar 2" (128 votes)

L'album de Leto a reçu un bon accueil de la part des internautes de Générations. Le rappeur qui fait partie de la nouvelle génération est totalement validé avec "A&H" qui passe sur les antennes de la radio, mais aussi avec des sons comme "Pure" en featuring avec Sadek et "Tes parents" avec Ninho. Leto est indéniablement un artiste à suivre absolument.



12. Dinos - "Taciturne" (122 votes)

Le rappeur originaire de La Courneuve s'est affirmé cette année avec "Taciturne", et ça, les internautes l'ont bien remarqué. Sorti fin novembre, l'album a rencontré son public très pour finir dans ce top. La plume travaillée de Dinos met tout le monde d'accord et sa façon d'être ne fait qu'embellir le personnage.

13. Jul "Rien100Rien" (118 votes)

Une année ne peut pas se dérouler sans un projet de Jul ! Cette année encore, il nous a surpris avec deux albums studios et les internautes ont choisi "Rien 100 Rien" pour le top 20 des meilleurs albums de 2019. On kiff "JCVD" bien sûr !



14. Niro - "Stupéfiant" (111 votes)

L'album "Stupéfiant" de Niro est en quatre parties rassemblées en une version finale qui donne "Stupéfiant", rien que ça. Selon Niro, le fait de sortir plusieurs morceaux permet aux fans de se trouver un son préféré dans chaque partie. Maes, Alonzo et SCH ont répondu présents pour ce projet.

15. Niska - "Mr Sal" (102 votes)

Le charo vous a fait du sal cette année avec "Mr Sal" ! D'abord annoncé comme s'intitulant "Humanité" par le FC Twitter, le rappeur s'est bien amusé sur le réseau social avec ses fans avec qui il intéragit régulièrement.. Fort de son style inimitable, Niska envoie fort avec "Bâtiment", "Stop" ou encore "Méchant" en featuring avec Ninho.

16. PLK - "Mental" (87 votes)

PLK était de retour en force avec "Mental" en septembre dernier. Au total, 19 titres où on retrouve plusieurs featurings comme Maes ou encore Timal. Le moceau "Problèmes" est single d'or avec plus de 15 millions de streams, sinon, écoutez "Un peu de haine" sur Générations.

17. Koba LaD - "L’affranchi" (85 votes)

"Mais qui voilà-je" dans le classement ?! "L'affranchi" de Koba LaD est dans le top des internautes et on sait tous pourquoi. Un flow inimitable, sa marque de fabrique bien affirmée, Koba est reconnaissable parmi mille. Le son "RR 9.1" avec Niska est un des plus gros classiques de l'année 2019. De plus la réédition du projet a aussi cartonné, notamment avec "Mortel", "Marie" et "Four".

18. Shay - "Antidote" (84 votes)

Notre Jolie Garce a débarqué avec son album en mai dernier, plus sexy et touchante que jamais, elle a réussi à vous atteindre. Cet album de Shay se vaut plus personnel et encore plus travaillé que le premier. Elle se confie et reste authentique comme dans "Coeur Wanted" et "Pleurer". Mais la délicieuse Shay sait aussi nous ambiancer aux côtés de Niska dans "Liquide".



19. Lala &ce - "Le son d’après" (84 votes)

La rappeuse lyonnaise s'impose dans ce classement avec son premier projet solo " Le son d'après". Influencée par des instrus de hip hop américain ou africain, on note les morceaux "Coulée" et "WET (Drippin')". À découvrir si ce n'est pas déjà fait !

20. Heuss l’enfoiré - "En Esprit" (83 votes)

La grosse moula est sûrement celui qui vous a le plus ambiancé cette année, et vous nous l'avez fait savoir sur Twitter ! Arrivé fort avec "Khapta" qui s'est classé en première position, Heuss L'Enfoiré a accéléré les choses avec "Les méchants" et le célèbre "Aristocrate". Dans le clip, il met en jeu la star des réseaux sociaux, Abdel Soulax, qui l'accompagne partout, sur scène et sur les plateaux télés. Heuss a sa marque de fabrique et tout le monde semble kiffer !