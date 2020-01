Kanye West : le "Sunday Service" en tournée en Europe et en Afrique ?

Selon TMZ, Kanye West veut se produire un peu partout dans le monde.

Kanye West a consacré une grande partie de son énergie ces derniers temps à son "Sunday Service". Et en 2020, il ne compte pas s’arrêter là. Le rappeur aurait de grands projets. Après la sortie à Noel de son album "Jesus Is Born", dans lequel il confirme son amour pour le Christ, Ye souhaiterait que le "Sunday Service" dépasse les frontières US.

Il a déjà joué avec son "Sunday Service" à Coachella et dans la méga-église de Joel Osteen, et maintenant des sources ont indiqué que Kanye West veut se rendre en l’Europe et en Afrique. Prochainement en plus ! Le plan est de dévoiler et présenter le "Sunday Sevice" au monde entier. Il n’est pas encore clair sur les pays ou il souhaite se rendre avec sa team mais ça promet d’être canon !

Si vous avez loupé un épisode, on va vous rappelez ce qu'est ce fameux "Sunday Services". Tous les dimanches matins Kanye invite une chorale, quelques artistes proches de lui et produit une messe égayée, aux allures de concert gospel. Elle se déroule le plus souvent en plein air. Vous pouvez y entendre des reprises des plus gros tubes de Kanye, des remixs de classiques et parfois même des exclusivités ! Mais faut savoir que le rappeur ne se met pas trop en avant. Il ne rappe ou ne chante presque pas. En fait, il accompagne, dirige et organise tous les "Sunday Services" pour des résultats souvent inédits et très réussis.

Mais pour sa tournée, il devrait faire le show quand même le connaissant... En tout cas on a hâte !

Bon Kanye, n'hésite surtout pas à nous tenir au courant. On veut prendre nos billets nous !