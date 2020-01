Drake nous balance le sens caché de son nouveau morceau "War" !

Les détails du comeback sont là.

Drake va bientôt nous pondre un nouveau projet très prometteur ! Le 23 décembre dernier déjà, il avait sorti un freestyle très hivernal du nom de "War". Sur Instagram, il a expliqué la vraie signification de son titre. Voici les explications !

Bientôt le grand retour pour l'une des plus grosses stars du rap américain. Pour faire patienter ses fans, Drake avait lâché "War". Et comme un beau cadeau de noel n'arrive jamais seul, il a balancé une très longue interview pour régler ses comptes avec Pusha T et Kanye West. Pusha T a réagi avec beaucoup d'humour... Kanye, lui, a plus utilisé le prêche pour répondre la "provocation". Vous l'aurez compris, beaucoup de pseudos embrouilles ont émergé donc forcément le nouveau morceau de Drake a été placé en zone d'ombre ; c'est la raison pour laquelle le rappeur from Toronto, Canada est enfin revenu dessus hier.

En Instastory, Drake a enfin expliqué pourquoi un comeback sur "War" : "Je voulais juste dire que ma chanson "War" est un hommage à ma ville, Toronto et à ses artistes. Mon objectif est de toujours élever et donner de la force aux rappeurs qui attirent l'attention du monde. Mon objectif avec ce son c'est que tous les artistes avec les bons sons, la bonne équipe, la bonne motivation et concentration puissent dépasser l'obscurité et crée leur propre héritage." Il rajoute : "Il y a de la politique dans chaque ville que nous ne pouvons ni nier. Mais je veux être clair sur mes intentions lorsque je montre de la reconnaissance et du soutien".

Bravo à Drake de dédier son nouveau son aux artistes montants du Canada qui peinent parfois à se faire un chemin vers le succès !