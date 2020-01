Hornet La Frappe annonce "Ma ruche" pour le 31 janvier

Hornet La Frappe a collaboré avec Kalash Criminel, RK, Leto et DA Uzi sur son opus.

Hornet La Frappe nous lâche plus d’informations sur son nouvel album. On connait maintenant le nom des six artistes qui figureront sur ce nouveau projet. Le titre de l'opus ? "Ma Ruche". Rencard le 31 janvier prochain.



Ca vient de tomber sur Instagram, Hornet La Frappe nous a publié THE post. Celui qui ne fallait louper sous aucun prétexte. Il confirme l’arrivée de son nouvel album (même si on s’en doutait un peu on va pas se mentir) et nous livre plus d’informations dans la légende. Déjà on a le titre : "Ma Ruche". Et en plus de ça, on connait toutes les collaborations. Sous son post, celui qui a proposé une nouvelle version de "Bonnie" and Clyde en a profité pour remercier tous ceux qui ont apporté leur aide à l'élabortation de son oeuvre. Et il n’a oublié personne !