Lexii Alijai : elle décède à 21 ans !

La chanteuse et rappeuse du Minnesota, Lexii Alijai, surtout connue pour sa collaboration avec Kehlani, est décédée de façon inattendue à l'âge de 21 ans le jour du Nouvel An. Alexi Alijai Lynch, de son vrai nom, était l’étoile montante de la scène urbaine depuis son moment d'évasion sur le morceau de Kehlani "Jealous" sorti en 2015.

Alijai a fait son entrée dans le game en 2014 lorsqu'elle a sorti sa toute première mixtape, "Super Sweet 16s", pour célébrer son seizième anniversaire. Au cours des prochains mois, elle sort sa deuxième mixtape, "In The Meantime", puis en octobre de la même année, elle a dévoilé "Feel∙less", ce dernier a été acclamé par la critique. La rappeuse de St. Paul a ensuite collaboré avec Shaun Sloan l'année suivante sur la duo-mixtape, "Same Struggle. Different Story".

En 2016, Lexii Alijai a fait ses débuts au festival Soundset Music. Cela lui a ensuite ouvert des opportunités de soutien d’artistes de renom comme Lil Uzi Vert, Playboi Carti, ou encore, Rich the Kid. À seulement 21 ans, le jeune artiste a amassé un public nombreux et fidèle. Elle a rappé avec des paroles chargées d'émotion et vulnérables, ainsi que son flow indubitable. Son premier album, "Growing Pains", a particulièrement souligné son énergie brute et empathique.