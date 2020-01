Gradur, Heuss, Gims, Aya Nakamura : quels sont les hits du Nouvel An?

Le passage à la nouvelle année 2020 a été rythmé une fois de plus au son du rap français !

L'année 2019 est désormais derrière nous depuis bientôt une semaine. Et si vous avez sûrement oublié une partie de votre soirée, notamment les musiques qui sont passées, les plateformes de streaming, elles, s'en rappellent bien. C'est le cas notamment de Deezer, qui a décidé de publier la liste des morceaux et des artistes qui ont été les plus écoutés sur la plateforme lors de la nuit du 31 décembre, entre 23h55 et 00h15, le moment de la célébration, du compte à rebours, etc. Et évidemment, nos rappeurs français sont bien représentés.

En première place, c'est le hit de Gradur et Heuss l'Enfoire, "Ne Reviens Pas", sorti fin novembre 2019. Gradur fait donc un retour en force après quelques mois plus discrets dans le rap game, en compagnie de Heuss, qui sort hit sur hit depuis plus d'un an. Le morceau devance "I Gotta Feeling" des Black Eyed Peas, en deuxième place, et on retrouve également dans le top 10 Aya Nakamura avec "Pookie" (5ème position), encore Heuss avec "Moulaga" (6ème position), et Maître Gims, avec "Sapé Comme Jamais" (feat Niska) en 10ème position.

Deezer a également dévoilé les 20 artistes les plus écoutés entre 20h et 6h30 du matin, et sans surprise, c'est l'OVNI Jul qui domine ce top 20, juste devant Aya Nakamura, J Balvin, Gims et Gradur. On vous met l'intégralité des deux tops ci-dessous !

1. Ne reviens pas (Gradur & Heuss l'Enfoiré)

2. I Gotta Feeling (Black Eyed Peas)

3. Dance Monkey (Tones and I)

4. Bonne année 2020 (Corinne et Benoît Hutin)

5. Pookie (Aya Nakamura)

6. Moulaga (Heuss L'Enfoiré & Jul)

7. Les démons de Minuit (Images)

8. We Found Love (Rihanna)

9. Despacito (Luis Fonsi, Daddy Yankee)

10. Sapés comme jamais (Maître Gims & Niska)

1. Jul

2. Aya Nakamura

3. J Balvin

4. Maître Gims

5. Gradur

6. Heuss l’Enfoiré

7. Angèle

8. Queen

9. Ninho

10. Daddy Yankee

11. The Black Eyed Peas

12. Soprano

13. DJ Snake

14. Michael Jackson

15. Tones And I

16. David Guetta

17. Niska

18. Dadju

19. Gambi

20. Ed Sheeran