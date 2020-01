IV My People de retour en 2020 selon Zoxea !

Zoxea a annoncé le retour d'un des collectifs les plus mythiques du rap français : le IV My People !

Les cadeaux de Noël arrivent parfois un peu en retard, sur tout dans le rap game. Car nos artistes sont de sacrés fêtards, et il faut donc le temps de "digérer" les fêtes avant de pouvoir recommencer à annoncer les bonnes nouvelles. Et cette fois, c'est l'incroyable rappeur Zoxea, membre éminent des Sages Poètes de La Rue, qui nous fait rêver avec un tout petit post sur Facebook. Comme quoi, il ne faut pas grand chose pour redonner le sourire aux gens !

En effet, le rappeur du 92, parrain de toute la scène rap de son département, et qui avait également un pied dans le 93 grâce à son amitié avec Kool SHen et Joey Starr, a annoncé le retour du IV My People pour 2020. Sur la photo, on voit en effet apparaître Kool Shen, Busta Flex, Lord Kossity, et Zo', tous réunis, avec une légende indiquant qu'un nouveau morceau était dans la boîte. Le casting exact du morceau phare du collectif, "IV My People", sorti en 1998.

Pour les plus jeunes d'entre vous, on rappelle que IV My People était une structure, à mi-chemin entre le label et le collectif, fondée et dirigée par Kool Shen, véritable chef d'orchestre de la formation, épaulé de très près par Zoxea, et les producteurs Madizm et Secundo. C'est eux qui sont par exemple à l'origine de l'explosion du légendaire Salif, et ils ont en tout sorti 7 projets, entre 1998 et 2005, avec plusieurs morceaux classiques à leur actif. De gros posse cut très street et hyper bien kickés, la marque de fabrique de la maison, mais aussi d'autres beaucoup plus sombres. On espère qu'ils vont nous envoyer du lourd !