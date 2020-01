Travis Scott, Frank Ocean, Lil Nas X, DaBaby (...) et Aya Nakamura sont à l'affiche de Coachella 2020 !

L'un des plus gros festivals américains vient de nous lâcher la liste d'artistes qui ont répondu présent !

La liste ultime de Coachella est là ! L'un des plus grands festivals de musique au monde qui a déjà accueilli Beyoncé, Dj Snake, Justin Bieber, Kanye West et son Sunday Services vient de lâcher sa programmation pour avril 2020. Et comme d'habitude, cette programmation est pleine de grosses surprises !

Chaque année, en début janvier, les organisateurs du festival Coachella nous révèle la liste de guests qui performeront sur leurs scènes dans l'année et pour cette nouvelle décennie, ils n'ont vraiment pas fait les choses à moitié. Voici la grosse liste d'artistes qui ont répondu présent à l'invitation :

Autant dire que la vallée de Palm Springs au mois d'avril va être extrêmement mouvementée ! Parmi les têtes d'affiches, Travis Scott ! Logique, quand on connait son succès fulgurent depuis ces dernières années. Il vient d'ailleurs de sortir un nouveau projet, "JackBoys" avec les membres de son label. Frank Ocean sera la tête d'affiche du dimanche. D'autres artistes qui ont marqué l'année tels que Lil Uzi Vert, Lil Nas X, Dababy, 21 Savage, Megan Thee Stallion, Big Sean seront présents pour marquer Coachella 2020.

Mais le plus incroyable dans cette liste... C'est notre Aya Nakamura nationale qui fera son premier gros festival américain ! Il faut dire que la chanteuse issue de la scène pop urbaine a eu un succès inclassable ces dernières années. Maluma, Madonna ou encore Rihanna se sont ambiancés sur ses sons ! Malgré les critiques, la belle Aya Nakamura continue de nous surprendre, bravo à elle !