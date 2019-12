Death Row Records : bientôt les figurines !

"Nous sommes ravis de ce que nous pouvons faire ensemble et nous voyons une formidable opportunité de création de valeur pour les actionnaires grâce à cette acquisition", a déclaré Goldner dans un communiqué de presse. "Nos activités sont hautement complémentaires avec des synergies substantielles et une grande adéquation culturelle. Nous sommes heureux d'accueillir l'équipe incroyablement talentueuse d'eOne dans notre entreprise".

Hasbro Toy Company et Entertainment One ont officiellement conclu leur accord. Selon le président de Hasbro , Brian Goldner , l'acquisition par sa société de eOne , qui détient Death Row Records , a été finalisée, une transaction qui vaut près de 3,8 milliards de dollars !

Entertainment One est propriétaire du catalogue de Death Row depuis plusieurs années. En 2013, l'entreprise a dépensé environ 280 millions de dollars pour l'acheter, sept ans après que le légendaire label a été contraint de déclarer faillite. L'accord avec Hasbro a été annoncé en août dernier .

Death Row Records aurait été acquis par la société de jouets Hasbro, la même entité responsable de plusieurs jouets classiques tels que M. Potato Head, My Little Pony et G.I. Joe.

Selon Rolling Stone, Hasbro a annoncé, le 22 août 2019 dernier, avoir acheté Entertainment One, une société multimédia qui possède les franchises pour enfants Peppa Pig et PJ Mas. eOne possède également une division musicale, qui se trouve être l'un des plus grands labels indépendants de l'industrie. Au cours du premier trimestre de cette année, la société a réalisé un chiffre d’affaires de 30 millions de dollars.

"Hasbro tirera parti des capacités de divertissement immersif d'eOne pour offrir notre portefeuille de marques qui séduisent les joueurs, les fans et les familles à travers le monde", a déclaré le PDG Brian Goldner à Deadline.