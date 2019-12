Dinos travaille déjà sur "Taciturne 2"

"Tactiturne 2" est déjà en préparation !

Seulement un mois après la sortie de son album "Taciturne", Dinos vient d'annoncer l'arrivée d'une seconde partie à son projet. Surprise !

Avec des titres comme "Oskur", "Quand les cailleras prient", "Arob@se" ou encore "XNXX" (pour ne citer qu'eux), Dinos a réussi à conquérir beaucoup de monde. Pour preuve, en première semaine l'album s'était écoulé à 7815 exemplaires, soit le double de son premier album studio "Imany" datant de mai 2018. Sa progression est considérable et on comprend qu'il veuille encore plus travailler pour nous livrer une nouvelle pépite.

Le rappeur de la Courneuve s'est imposé comme un des meilleurs artistes de sa générations. "Taciturne" prouve à tout le monde que Dinos a une plume soignée et vraie, que sa voix peut vous parler d'horreurs comme de délicatesse avec autant de bienveillance.

À la sortie de "Taciturne", le même jour que "Rooftop" de SCH et "Zone 59" de Gradur, Dinos avait montré beaucoup de fairplay dans le rap français en affichant une photo de lui sur son compte Twitter en direct de la FNAC avec les trois albums en main. Sch et lui avaient alors salué leurs travaux respectifs. Quelle classe !

Le projet regroupait des featuring avec Dosseh, Marie Plassard ou encore Manu Dibango, qui pourrait-on espérer pour la partie 2 de l'album ? Aucune date de sortie n'est connue pour le moment, ni même de tracklist mais Dinos est déterminé et ne risque pas de nous décevoir, on vous tient au courant dès qu'on en sait plus !