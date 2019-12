Kanye West sort "Jesus is born" pour Noël

Nouveau projet pour le chef des "Sunday Service Choir" !

Tous les fans de Kanye West sont surement aux anges depuis hier soir. Le rappeur a profité du jour de Noël pour publier un nouveau projet, qui se veut être une suite un peu directe du précédent : "Jesus Is Born."

Toujours dans son nouveau délire, proche de la voie de son nouveau guide, Dieu, Kanye offre une immersion totale dans la musique de ses "Sunday Service Choir", sorte de messes organisées par Kanye lui-même et qui réunissent tous les plus grands adeptes d'une musique sonnant entre le rap et le gospel.

Un projet qui s'inscrit donc dans la suite logique après "Jesus is King", même si ce dernier était estampillé "Kanye", tandis que celui-là portera le nom d'artiste de "Sunday Choir Service."

Kanye déclarait d'ailleurs dans un communiqué de presse :

"Ce projet est une idée pour essayer d'ouvrir le plus possible vos cœurs et pour faire la musique la plus positive et la plus heureuse possible, en le faisant tous les dimanches. Les sunday choir service doivent être un endroit où les gens peuvent se réunir et se sentir bien avec leurs familles, tout simplement."

Comprenant 19 morceaux, l'album présente un remix du titre "Ultralight Beam" ou d'autres morceaux beaucoup plus tourné vers la religion avec "Count Your Blessing" ou encore "Revelations 19.1".

Il n'est plus sans rappeler que Kanye West a décidé de dédier sa vie à Jesus depuis quelques mois. C'est d'ailleurs Nicki Minaj qui confiait que le rappeur lui avait dit avoir pu "renaître comme le Christ." Pas étonnant donc que Kanye soit à fond dans ses Sunday Choir Service....

Un album que vous pouvez écouter ici !