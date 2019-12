Tyler, The Creator nous dévoile de nouveaux sons pour Noël !

Le rappeur termine l'année 2019 sur une très bonne note...

Avant l'arrivée du Père Noël, un rappeur très créatif a décidé de le devancer pour nous faire de beaux cadeaux : Il s'agit de Tyler, The Creator. L'artiste qui nous avait lâché le projet "IGOR" cette année n'a pas fini de nous surprendre...

Ce lundi 23 novembre, veille de Réveillon de noël, Tyler prépare sa dinde mais aussi de nouveaux morceaux musicaux qu'il a fièrement partagé sur sa chaîne YouTube. Il a mis en ligne deux inédits. Le premier est baptisé "Group B".

On retrouve bien le style atypique de l'artiste, son univers décalé. Pour l'anecdote, Tyler The Creator avait confié aux médias américains qu'il détestait sa voix et ne comprenait pas son succès musical. Il a également ajouté qu'il considérait avoir plus de talent dans la production d'éléments sonores plutôt que dans le chant ou dans le rap. Ironique, quand son album "IGOR" est considéré comme l'une des meilleures créations de cette année selon le média de référence "HipHopDX" mais aussi selon Generations.

Deux heures après l'arrivée de "Group B", le rappeur nous lâche un autre son sur sa chaine YouTube : "BEST INTEREST". Des sons mélangeant l'esprit de noël avec un air d'antan, sans oublier de mentionner, le "clip" plutôt estival. Le rappeur se balade au milieu des alligators. Une contradiction qui confirme pourquoi on aime et pourquoi on valide fort Tyler, The Creator.

Le rappeur a expliqué avoir sorti "BEST INTEREST" car il ne parvenait pas à finir ce morceau avec la sortie du projet "IGOR" mais qu'il refusait de le laisser mourir sur un disque dur. Compréhensif, en vue de la qualité du son !