Orelsan tease l'album de Skread avec un petit jeu sur Instagram !

Rendez-vous sur le compte Instagram de @Skread...

Vous le savez : Orelsan est très discret médiatiquement. La semaine dernière, on retrouvait le rappeur dans une nouvelle campagne de Médecins du monde. Aujourd'hui, il revient pour soutenir des projets artistiques... Celui de son beatmaker, Skread !

Orelsan ne lâche jamais sa team ! Son beatmaker et producteur, considéré également comme le troisième membre des Casseurs Flowteurs (avec Gringe) va sortir un nouveau projet en solo. Ce beatmaker, vous le connaissez sans doute, il s'appelle Skread. Il a d'ailleurs co produit l'album "Panthéon" de Booba, il a bossé avec d'autres grands noms du rap français comme Diam's, Disiz, Rohff, Passi... Une carrière prestigieuse qu'il accentue avec la sortie d'un nouveau projet fermement soutenu par son acolyte, Orelsan.

Il y a quelques jours, Skread est arrivé sur Instagram et pour teaser son projet il a annoncé lâcher un inédit d'Orelsan s'il obtient 50 000 followers : "Pour fêter mon arrivée sur Instagram, je vous offre un freestyle inédit d'Orelsan sur une instru de moi. Mais j'le posterai quand je serai à 50k followers, sinon c'est trop facile".

Orelsan a repris l'info et l'a partagé ! "On va faire un petit jeu pour donner de la force à Skread ! Dès qu'il atteint 50k followers, on poste ce nouveau freestyle en entier sur son Insta. Abonnez-vous à @skread ! Pour ceux qui n'ont pas encore compris, c'est mon producteur, beatmaker, coach de life, réalisateur, éducateur canin et Dj".

Le producteur a tenu sa promesse à 40 500 followers au conteur ! Il nous a enfin lâché ce freestyle inédit à découvrir ici :