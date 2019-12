Rihanna tease (encore) son nouvel album

Rihanna tease "R9" avec une vidéo très originale sur instagram.

Après une longue absence, Rihanna s’apprête à livrer son nouvel album. Le nom de ce bijou ? "R9". Si on ne connait pas encore la date de sortie, Riri sait nous tenir en haleine. Elle vient d’ailleurs encore de teaser l’opus sur son instagram avec une vidéo plus ou moins explicite.



On attend le nouvel album de Rihanna comme le Messie. "R9" se fait désirer comme jamais. En décembre 2018, elle l’avait dit : l’opus va être lâché en 2019. Sauf qu’il reste une semaine avant 2020, donc ça commence à être chaud quand même… Mais on sait qu’il va arriver, Riri tient toujours ses promesses. En plus elle vient encore de nous le teaser à sa manière. Celle qui a vendu son film à Amazon pour 25 millions de dollars a posté une vidéo sur instagram assez surprenante.

On y voit un chiot hyperactif qui danse dans une boite sur le son "Jump Around" de House of Pain. En légende ? "Mise à jour: j'écoute R9 par moi-même et je refuse de le sortir".

Rihanna et la musique c’était pas "love to love" ces dernières années. Depuis la sortie de "Anti" en 2016 (qui vient de battre un record), elle s’était faite très discrète voir absente dans les charts. Il faut dire qu’avec sa marque de maquillage Fenty Beauty et sa nouvelle ligne de lingerie Savage X Fenty, elle était très occupée. En même temps ça cartonne, c’est normal.

Mais nous on veut que tu sortes ton projet, on en peut plus Riri. Si tu passes par là, s’il te plaît, met le turbo…