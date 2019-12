Mister V dévoile la cover et la tracklist de "MVP" !

Plus que quelques semaines avant la sortie de "MVP", l'album de Mister V, et on en sait déja un peu plus.

Les Youtubeurs se mettent au rap depuis quelques années, et si certains ont un niveau catastrophique et ne font ça que pour la rigolade, d'autres s'en sortent un peu mieux et arrivent à proposer des choses intéressantes. C'est le cas de Mister V, avec un côté décalé et humoristique assumé, mais apporté de manière plutôt subtile. En 2017, il a même réussi à décrocher un disque de platine, preuve qu'il est au moins très suivi par toute sa communauté YouTube, une force que certains n'ont pas. Tout ça, pour un projet où il y a un featuring avec Hayce Lemsi et Volts Face, pas forcément les plus gros vendeurs du game.

Eh bien Yvick (le prénom de Mister V), a décidé de remettre ça, avec un nouvel album prévu pour le 31 janvier 2020 ! Un album nommé, en toute modestie, "MVP", comme le meilleur joueur d'un match de NBA, et pour lequel il a dévoilé un petit trailer sur YouTube, sous forme de parodie d'émission de Télé-Achat. On apprend que le projet comptera 18 tracks, dont trois featurings, avec PLK, Jul et Dosseh. Le morceau avec Jul s'annonce être d'ores et déjà un hit, au vu du poids des communautés des deux artistes.

Quant à celui avec PLK, vous le connaissez peut-être déja, puisqu'il a été dévoilé il y a quelques semaines sur YouTube. Un morceau assez chantant et autotuné plutôt réussi, on espère qu'il va également varier les ambiances pour les prochains morceaux! Et juste après la sorite du projet, Mister V partira en tournée dans toute la France en avril et en mai 2020.