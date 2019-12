Lil Nas X : "Old Town Road", le titre le plus streamé de l'Histoire !

Lil Nas X a tellement frappé les USA avec son mega-hit "Old Town Road" que le morceau est devenu le plus streamé de l'Histoire du pays !

L'année 2019 du Rap US aura été mouvementée, avec son lot de décès tragiques et choquants comme Juice WRLD ou Nipsey Hussle, l'éclosion du phénomène DaBaby qui a la palme du kickage de l'année, mais aussi, la naissance d'un tout nouveau genre musical : le country-rap. Cette fusion de deux grosses parties de la culture USA, portée par le tout jeune rappeur Lil Nas X, a d'abord été conspuée par les puristes des deux musiques, avant de rapidement faire l'unanimité et de déclencher un véritable raz-de-marée.

A seulement 20 ans, il a réussi à rassembler deux parties de l'Amérique dont on pensait qu'elles étaient totalement différentes. Un coup de force qui aurait rapporté à l'artiste plus de 14 millions de dollars, des nominations aux Grammy's, et un album, "7", certifié platine, même s'il a été sorti à la va-vite et pas mal critiqué. Et surtout, le titre "Old Town Road" a permis à Lil Nas X de décrocher un record : celui du morceau le plus streamé de toute l'Histoire musicale des Etats-Unis.

.@LilNasX's "Old Town Road" is now the most streamed song of all-time in the US. — chart data (@chartdata) December 21, 2019

Il faut dire qu'il cumule 406 millions de vues sur Youtube, et probablement autant sur Spotify. Voilà donc une année bien bouclée pour le jeune rappeur, dont le pseudonyme, vous vous en doutez, est un hommage à Nas, un des plus grands rappeurs de l'Histoire de New-York. On a hâte de voir ce qu'il nous réserve pour 2020, car avec son autre hit, "Panini", il a montré qu'il savait varier de registre. On espère donc que son prochain projet sera un peu plus développé que son EP 8 titres sorti rapidement cette année pour surfer sur la vague de "Old Town Road".