Chance The Rapper chantera à la mi-temps des NBA All-Star Game !

Le frère cadet de Chance , Taylor Bennett , se produira également lors du match des Rising Stars le 14 février prochain. Lui et Chance devraient s'associer à la NBA et aux Chicago Bulls , en tant qu'ambassadeurs des All-Star 2020 .

"Je vais prendre ce temps pour être en famille, faire de la nouvelle musique et développer mon meilleur show à ce jour", a-t-il annoncé sur Instagram dimanche 15 décembre. "Je promets de revenir beaucoup plus fort et meilleur en 2020 et j'espère y voir certains d'entre vous".

Chance avait auparavant reporté la tournée, en raison de la naissance de sa deuxième fille. Le Big Tour a été initialement annoncé à l'appui de son premier album, "The Big Day", sorti le 26 juillet dernier.