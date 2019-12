Drake et Future organisent un tournage au McDonald's !

Les rappeurs Drake et Future au McDonald's pour "What a Time to Be Alive 2".

Drake et Future nous préparent quelque chose. Vendredi soir, les rappeurs ont été repérés à l'intérieur d'un McDonald's portant ce qui semblait être des uniformes de restauration rapide. Des images de la scène ont fait surface sur les médias sociaux, ainsi que des informations selon lesquelles Drake et Future tournaient un clip. Personne du camp des rappeurs n'a confirmé le tournage vidéo, mais la théorie est fondée. Comme l'a souligné DJ Akademiks la semaine dernière, un casting a été lancé pour un tournage avec Drake et Future à Atlanta. L'équipe recherchait des hommes et des femmes âgés de 20 à 40 ans qui pouvaient jouer le personnel de cuisine. On ne sait pas ce que les deux préparent exactement, mais la vidéo a été publiée quelques jours seulement après qu'Hendrix a partagé un extrait d'un morceau collaboratif avec le rappeur canadien. Effectivement, l’artiste d’Atlanta a publié dans sa story Instagram quelques secondes d’un morceau inédit tandis que Future montrait son emblème de chaîne avec l'aigle Freebandz et le hibou OVO, mascotte de Drizzy. Les fans attendent patiemment la suite du projet collaboratif de Drake et Future de 2015, "What a Time to Be Alive". Plus tôt dans l’année, les deux boss du game avaient déjà confirmé que la suite du projet arriverait très prochainement. Après avoir rendu hommage à Juice WRLD, Future et Drake nous prouvent que le rap-jeu a encore beaucoup à nous offrir. Restons à l’affut... Peinda.B.