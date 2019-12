Jay-Z dévoile sa playlist de l'année 2019 !

Jay-Z nous a concocté la playlist qui l'a accompagné dans son année 2019.

Vous le savez, la fin de l'année est souvent l'occasion de faire le bilan, calmement, comme si on avait 50 ans (force à Jacky). Car l'année Rap a encore été très active, et vous avez forcément raté quelques morceaux, voire même des albums, ou des artistes. Et comme Jay-Z a précisément 50 ans cette année, il est plus que jamais dans la période idéale pour faire des bilans, lui aussi. Et l'actuel King de New-York a donc décidé d'offrir aux fans une petite playlist pour résumer ce qu'a été pour lui 2019, musicalement parlant.

Et il a réussi à faire tenir tout ça en 40 titres au total. Bon, il faut dire que sa playlist est faite sur Tidal, et qu'il n'y a donc inclus que des artistes en contrat avec sa plateforme de streaming. Après tout, autant gagner de l'oseille jusqu'au bout ! Mais le panel d'artistes est assez large, rassurez-vous. On retrouve donc notamment des incontournables, comme Travis Scott, ou encore le génial DaBaby, et Kanye West, malgré leurs rapports compliqués ces derniers temps. On a du Drake, évidemment, mais aussi pas mal de Rick Ross, qui garde une place de choix dans le coeur de Jay-Z.

Whole lotta shit I wanna talk but imma just say this...aside from my amazing fanbase, for all the “wHo LiStEnS tO rUsS?” questions...



JAY Z & RIHANNA, THATS WHO



Suck my dick ???????????????????????? — Russ (@russdiemon) December 19, 2019

On retrouve également du Russ (ce qui le rend très joyeux), Megan Thee Stallion, signée chez Roc Nation, Nispey Hussle, Solange, la belle-soeur, Lil Baby, et d'autres beaucoup moins écoutés, comme Lil TJay, Roc Marciano, Tee Grizzley, et beaucoup d'autres. On peut regretter que Hov' n'ait pas fait la même playlist sur Spotify, utilisé par beaucoup plus de monde. D'autant plus qu'il s'est récemment réconcilier avec l'application. Mais il nous a quand même proposé 40 titres très différents, qui nous montrent que Jay-Z reste un fidèle observateur du Rap Game, même du haut de son trône.