Damso : "QALF" ne sortira pas cette année

Dans son feat avec Hamza, Damso déclare que "QALF" ne sortira pas en 2019.

La nouvelle vient de tomber : "QALF", l’album plus qu’attendu de Damso ne sortira pas en 2019 ! Vous savez comment on a eu l'information capitale ? Dans "God Bless" le nouveau son de Hamza en collaboration avec Damso.



"QALF", c’est pour quand ? C’est la question que tous les fans de rap se posent en ce moment. C'est simple, sur les réseaux on ne parle de que ça ! Et au lieu de faire une déclaration sur son twitter, sur une story instagram, ou même dans une interview, Damso a décidé de répondre à sa façon. En effet, c’est dans "God Bless" le nouveau son de Hamza où l’artiste a un couplet qu’il nous lâche les bails.

On a le droit à : "L'album le plus attendu d'l'année sortira pas c't'année." ou encore "Donc j'vais rien sortir cette année".

Faut savoir que le projet était initialement prévu pour 2019. Le moins que l'on puisse dire c'est que Damso sait nous tenir en haleine ! Il avait posté il y a peu de temps une image avec "Fin d’tournage". Les spéculations allaient de bon train depuis la publication de la photo. L'artiste le plus mystique du rap game français a-t-il tourné un nouveau clip ? Est-ce le teaser de son album ? Pour l’instant aucune réaction de la part du rappeur de 27 ans.

Tout ce qu'on sait c'est que l'opus est fini, et est en mixage. On connait Dems, il est perfectionniste de ouf et il a probablement envie d'aller chercher un nouveau disque de diamant, comme pour "Ipseité". Donc pas étonnant si ça prend du temps !

En tout cas dès qu’on en apprend plus, on vous le dit !