Nicki Minaj encourage les rappeuses !

Nicki Minaj donne de la force aux rappeuses de la nouvelle génération.

Dans les coulisses de l’événement Billboard’s Women in Music, qui s’est déroulé la semaine dernière, Queen Minaj a offert quelques conseils aux femmes qui ont du mal à se valoriser. "Je trouve que quand il y a beaucoup de chaos ou quand je suis confuse au sujet de quelque chose ou que je me sens faible, je prends du temps pour ne pas être avec les autres et juste me concentrer, je pense que c'est toujours super", a déclaré Nicki à Billboard.

La rappeuse nouvellement mariée a continué de répandre des mots encourageants. "Votre paix est la chose la plus importante et savoir que vous êtes belle et savoir que vous êtes une bonne personne est extrêmement important", a-t-elle ajouté.

"Vous ne devriez avoir besoin de personne pour vous le dire; vous devez simplement le savoir et le ressentir chaque jour". Minaj a ensuite salué la nouvelle vague de rappeuses, tout en suggérant des changements qu'elle aimerait voir aller de l'avant. "Ce que j'aimerais voir un peu plus dans l'industrie, c'est moins de politique, moins de focalisation sur qui untel connait, et plus de talent, du talent, du talent", a déclaré Nicki. "J'aimerais que les rappeuses soient si passionnées par le rap que nous le ressentions. Toutes celles qui viennent d’entrer dans le game, je suis fière de vous parce que ce n’est pas facile et je le sais. Continuez donc à faire votre truc".

La chanteuse Normani a remis le Game Changer Award à Nicki Minaj lors de la cérémonie, un prix récompensant son impact dans l’industrie musicale en tant qu’artiste féminine. Lors de son discours, elle a rendu hommage au regretté Juice WRLD, avec qui elle avait fait une tournée plus tôt dans l'année. "J'avais l'impression qu'il était un esprit familier et en regardant en arrière maintenant, j'aurais aimé faire quelque chose différemment ou dire quelque chose pour aider", a-t-elle déclaré.

Nicki Minaj semble plus apaisée et plus sage, les clashs sont maintenant derrière elle.