6ix9ine libéré en juillet 2020 ?

L'avocat de 6ix9ine affirme que le rappeur sera sorti de prison d'ici l'été 2020. Selon Hollywood Life, l'avocat du rappeur de Brooklyn, Lance Lazzaro , a déclaré que lui et son client étaient déçus que l’auteur de "Fefe" soit détenu en prison plus longtemps que prévu. Cependant, il est confiant sur le fait que 6ix9ine sera rentré à la maison dans les sept prochains mois en raison du temps qu'il a déjà purgé jusqu'à présent.

"Daniel devra purger encore 7 mois et 12 jours car le temps qu'il a déjà purgé comptera pour sa peine. Il sait qu’il sera à la maison en juillet et il pourra alors se concentrer sur la reconstruction de sa carrière et de ses relations".

6ix9ine envisage techniquement une sortie en novembre 2020, mais en raison de la règle des 85%, il pourrait être à la maison en juillet prochain, tout comme son avocat le dit. Mardi, le rappeur a été condamné à deux ans de prison et à cinq ans de libération surveillée. Il doit également effectuer 3 000 heures de service communautaire et payer une amende de 35 000 $.

Tekashi, qui a récemment signé un accord de 10 millions de dollars avec 10K Projects, est derrière les barreaux depuis son arrestation l'année dernière. 6ix9ine doit passer au moins 85% de sa peine derrière les barreaux avec bonne conduite avant de devenir éligible à la libération en vertu de la "Sentencing Reform Act" de 1984.

Bien que le témoignage du rappeur ait énormément aidé dans l'affaire fédérale contre les Nine Trey Gangsta Bloods, 6ix9ine devra passer les sept derniers mois de sa peine derrière les barreaux.

"Il n'y a pas d'appel et nous ne pouvons rien faire d'autre, il devra purger le reste de sa peine", a expliqué Lazzaro.