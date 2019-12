Le Rolling Loud Festival débarque bientôt en Europe !

L'Europe aura bientôt droit à sa propre version du Rolling Loud Festival, un véritable événement.

Le rap a de plus en plus la cote en festival, à tel point que des rappeurs comme Vald, Lomepal, Caballero & JeanJass, ou même plus récemment 13 Block, n'hésitent pas à les arpenter pendant l'été, afin de toucher un maximum de monde. On peut même dire qu'il s'agit maintenant d'un des genres les plus présents en festival, et c'est bien normal : c'est la musique la plus écoutée en France! Et les amoureux de grandes scènes ouvertes et de foules compactes vont être ravis : le Festival Rolling Loud va débarquer en Europe !

Un événement qui fait partie des plus gros de l'année pour les fans de Rap US, car le festival se dote à chaque fois d'un line up dantesque. Ces dernières années, on a pu y voir, par exemple, Chance The Rapper, Young Thug, Future, ASAP Rocky, Meek Mill, Playboi Carti, YG, Lil Uzi Vert, Lil Baby. La crème du moment donc, et on espère qu'ils seront également au rendez-vous en Europe, mais aussi qu'ils inviteront des français !

Car on ne connaît pour le moment ni la date précise, ni le lieu de l'événement, et encore moins la liste des invités. Tout ce qu'on sait, c'est que les organisateurs ont annoncé qu'ils passeraient bien en Europe en 2020, probablement pendant la période estivale on imagine. Une Newsletter a été lancée sur le site de l'événement, on vous en dit plus dès qu'on apprend quelque chose de précis sur le sujet !