Andre 3000 a perdu confiance dans sa musique

Andre 3000 affirme qu'il n'est pas prêt à sortir un nouvel album.

Dans une interview sur le podcast Broken Record, Rick Rubin demande à André 3000 ce que tout le monde veut savoir en ce moment : la date de sortie de son nouveau projet. C’est à ce moment-là que l'entretien prend une tournure assez triste. Le podcast devient une sorte de journal intime où le membre du groupe de hip-hop OutKast se lance dans une confession.



André 3000 parle de son possible retour musical à Rick Rubin. Il confesse : "Je n’ai pas tant fait de musique que ça, mec. Mon attention n’est pas là, ma confiance n’est pas là. Je bricole. Je bricole énormément. genre, je peux aller au piano, mettre mon iPhone de côté, et enregistrer ce que je fais, bouger mes doigts sur les touches, et peu importe ce qui arrive. Mais je ne suis pas motivée pour faire un projet sérieux. J’aimerais, mais ça ne vient pas. En moi-même, j’essaie de me situer. Je ne sais même pas ce que je suis. [...] Peut-être ne suis-je pas voué à être quelque chose. Peut-être que mon histoire est un handicap, dans un sens. Et j’essaie juste de trouver ce qui me fait sentir le mieux maintenant, et ce qui me fait sentir le mieux c’est de jouer à ces instruments un peu au hasard, ça me fait sentir rebelle."

L’une des causes de son mal-être ? Les critiques. Il s’est senti analysé en permanence. Il déclare : "La toute petite chose que je sors, est instantanément attaquée, pas dans le bon ou le mauvais sens. (…) Les gens le scrute au peigne fin. Ils disent : "Oh, il a dit ce mot!". Et ce n’est pas l’idéal pour créer. Ca fait reculer."

Vous l’aurez compris, la sortie d’un nouveau projet n’est visiblement pas pour demain. Mais les fans invétérés d’OutKast peuvent se rassuré avec Big Boi. Il charbonne fort et enchaine les sons ces dernières années.

En voici un, "All Night" (2018). On vous laisse kiffer :