Cam'ron : découvrez la pochette et le tracklisting de "Purple Haze 2"!

Le rappeur Cam’ron dévoile la cover et la tracklist de son album "Purple Haze 2".

Les fans de Cam’ron reçoivent un cadeau de Noël avant l’heure, effectivement le rappeur ne lésine pas en moyen pour teaser son nouvel album "Purple Haze 2" qui sera disponible vendredi 20 décembre. Avec sa sortie qui approche à grands pas, Killa Cam a dévoilé la pochette et la tracklist de son projet de 16 morceaux. Le prochain album du rappeur présente des collaborations avec Jim Jones, Max B, Wale, Mimi, Shooter et Disco Black. "Purple Haze 2" sera le premier projet solo du membre The Diplomats depuis 2009.

Pour nous faire patienter, Cam a dévoilé le clip d’un extrait de l’opus la semaine dernière. Ce morceau intitulé "Believe in Flee" nous annonce déjà la couleur, on découvre un nouveau Cam’ron encore plus performant qu’il y a quelques années



Découvrez la tracklist de l’album ci-dessous :

1. Toast To Me

2. Medellin

3. Losin’ Weight 3

4. K.O.P.

5. I Don’t Know f. Wale

6. Big Deal

7. Fast Lane

8. The Right One

9. This Is My City f. Max B

10. Keep Rising f. Max B

11. The Get Back f. Mimi

12. Just Be Honest f. Mimi

13. Ride The Wave

14. Killa Bounce f. Disco Black

15. Believe In Flee

16. Straight Harlem f. Jim Jones & Shoote