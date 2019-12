Le top rap français de la décennie par la rédaction de Generations !

Sachez que pour en arriver là, il y a failli avoir du sang sur les murs de la rédaction...

Pour choisir seulement 10 albums de rap français représentatifs de la décennie écoulée, on failli s'écharper dans la rédaction de Generations et les discussions ont été looooongues et compliqués sur certains choix. Au final, même si on n'est tous d'accord sur la liste qui suit, la majorité a voté. On sait déjà que vous n'allez pas être forcément d'accord avec nous mais on est chaud, on attend vos commentaires !

La Fouine - "La Fouine Vs. Laouni"

Le quatrième projet de Fouiny Babe est forcément dans notre Top 10 de la rédaction. L'artiste lâche sa bombe en février 2011 : un projet qui marquera l'histoire du rap puisqu'il s'est placé, dès sa sortie, numéro 1 des ventes en France. Le rappeur avait mis toutes ses tripes dans ce double album qui présente, sans filtre, ses deux personnalités en parfaite contradiction. L'artiste a réussi à vraiment se livrer dans chacun des morceaux de l'album. La mélancolie, les textes de fonds, les peines et les tragédies de la vie de l'homme s'opposent à la folie, à la violence, aux addictions et aux péchés de l'artiste. L'album est double disque de platine avec à 200 000 exemplaires. Logique, quand on est tous un peu des La Fouine vs. Laouni ?

Orelsan - "Le Chant des Sirènes"

Le deuxième album d'Orelsan est double platine et confirme ainsi son succès et son implantation dans le rap game français lors de cette décennie. Ici, Orel va parler de tout ce qui lui est arrivé depuis son premier album, et il aborde notamment le thème des addictions, des femmes, de la drogue : de la face cachée du succès. Le rappeur normand se livre sur absolument tout : angoisse, peur, réflexion, joie, tout est abordé sans détour ! Et si on ne devait retenir qu'un seul son de l'album, c'est sans contexte celui au titre éponyme qui met en lumière l'ascension et la chute du rappeur dans son succès.

"J'entends le chant des sirènes

Regarde autour de moi tous ces gens qui m'aiment

Je veux toucher le soleil avant que la pluie ne vienne

T'inquiètes pas seuls les faibles se font bouffer par le système"

Ce refrain se transforme pour illustrer la face sombre de la célébrité.

"Où sont passées les sirènes

Regarde autour de moi tous ces gens remplis de haine

Après l'ivresse vient la migraine

Au final je crois que je me suis fait bouffer par le système"



Kaaris "Or Noir"

Le premier album de Kaaris est le seul qui a remporté tous les suffrages de la rédaction et qui est apparu dans tous les tops que nous avons finalement synthétisés, c'est dire si son impact sur le rap français a été énorme. Il faut dire qu'avec "Or Noir" sorti en 2013, K2A réussit le tour de force de combiner à merveille la dureté de la rue et la musicalité de la trap, une combinaison pas évidente entre deux choses qui ne vont pas forcément ensemble. Si cela avait été déjà réussi aux Etats-Unis, Kaaris est le premier à bien le faire dans l'Hexagone, ouvrant ainsi la voie à plein de rappeurs se revendiquant du même style, le rap hardcore.

Damso "Ipséité"

"Ipséité" est le deuxième album studio de Damso. Et c'est tout simplement "la réussite" de 2017. Dès sa sortie, il réalise un très bon démarrage et se classe à la première place des ventes en France. En septembre 2018, l'album devient même disque de diamant avec plus de 500 000 exemplaires écoulés. Des chiffres qui prouvent que le rappeur belge s'est implanté dans le rap game avec ce deuxième projet. Pour la forme on est bon, maintenant on passe au fond ! Si une chose doit représenter l'opus c'est la singularité du personnage de Damso, d'où le titre. L'artiste est atypique, mystérieux, poignant. A l'image de cet album aux sonorités nouvelles. S'il fallait retenir un titre marquant ce serait "Θ. Macarena". Le plus mystique, complexe. L’immensité de la mer, un bateau et un couple, le tout rythmé par le capitaine Damso. Sublime.

Booba - "Futur"

Le 26 novembre 2012, le sixième album studio du Duc de Boulogne, "Futur", voyait le jour. Un opus acclamé par la critique, d’ailleurs dès la première semaine de sa sortie, il s’est vu gratifié d’un disque d’or. Aux manettes, Therapy, MdL, Thomas Join-Lambert et Thomas Broussard pour un album de 16 titres qui contient notamment des featurings avec la crème du rap US, 2 Chainz et Rick Ross. Certifié double disque de platine en 2015, "Futur" a été porté par "Caramel", "Wesh Morray", "Maitre Yoda", mais aussi, l’un des plus gros feat de rap français, on parle évidemment de celui avec Kaaris sur le morceau "Kalash".

"Montre en diamants, lunettes de soleil. Sors les kalash comme à Marseille. Ma question préférée, qu'est-ce je vais faire de tout cet oseille ?" Kopp, l’avant-gardiste, avait d’ailleurs déclaré que cet album désignait avant tout son état d’esprit.

Ninho – "Comme Prévu"

"Comme Prévu" est le premier album studio de Ninho, sorti le 8 septembre 2017. Porté par des morceaux comme "Mamacita", "Roro" ou encore "Rose", les 15 titres du projet sont certifiés. En effet, "De l’autre côté" en featuring avec Nekfeu et "Mamacita" sont singles de diamant, "Elle m’a eu" et "Rose" sont singles de platine et les onze derniers titres sont singles d’or. Des résultats plus que glorieux pour un premier album ! À noter que "Caramelo" a été retiré des plateformes de streaming à cause de problèmes de droits d’auteurs. Avec ce projet, le rappeur s'impose comme une référence du rap français et tout ce qu'il entreprend en musique lui réussit. Un projet plus que réussi pour NI qui a marqué la décennie avec ce premier album.

Joke - "Ateyaba"

Alors certes, ce n'est pas l'album le plus vendu de 2014. Ce n'est peut-être pas non plus un album bien reçu par la critique lors de sa sortie, et pourtant... Pourtant, nier l'importance de ce projet dans le paysage du rap français serait une erreur. Véritable "game changer", cet opus révolutionne les codes du rap français et place les beatmakers au centre du débat. Ikaz Boi, Myth Syzer, High Klassified, Blastar ou encore Richie Beats se partagent avec d'autres la production d'un album novateur, qui n'a d'ailleurs que très peu vieilli. Les enfants de Joke dans le rap sont nombreux depuis et le single "Venus" avait totalement retourné l'opinion publique à son encontre. En attendant son prochain projet, annoncé depuis Lutèce maintenant, on peut se rappeler du banger "On est sur les Nerfs", dont l'histoire est assez folle !

PNL - "Dans La Légende"

Avec cet album "Dans La Légende", sorti le 16 Septembre 2016, le constat est simple : PNL ont fait tomber tous les records, et ont contribué à faire passer le rap français dans une autre dimension. Une dimension "totale" où tout est maîtrisé de bout en bout. La promotion, avec une posture de ne jamais apparaître en interview, mais des coups de com' retentissants. L'image, avec les plans aux drones, puis les clips scénarisés durant parfois 30 minutes, un vrai travail innovant et de qualité. Et enfin, le son, avec une maîtrise totale de l'auto-tune, de leurs passages rappés, des instrus planantes uniques, et un véritable univers rien qu'à eux. Le tout, en passant des sons les plus tristes, comme "Luz de Luna", "Jusqu'au Dernier Gramme", à ceux les plus légers comme "J'suis QLF" ou "Bené".

Avec "Dans La Légende", PNL pousse leur côté mélancolique à son paroxysme, en passant de l'ennui et la tristesse d'une jeunesse passée à bicraver, au dégoût du show-business dans lequel ils ont maintenant un pied, malgré eux. "Avant, j'étais moche dans la tess, aujourd'hui j'plais à Eva Mendes" rappe Ademo dans "DA", un de leurs plus gros succès, avec ce clip tourné au quartier, entourés de tout le monde, avec leur disque d'or, pour remercier les leurs, car après tout, mentalité QLF. Malgré le succès, Ade' et N.O.S resteront à jamais des écorchés vifs. Car ils le savent : "Igo la vie est moche, donc on l'a maquillée, avec des mensonges", comme ils le rappent dans "Jusqu'au dernier Gramme", dernier morceau de l'album, un des plus lourds de sens, et un de leurs clips les mieux réussis. Après PNL, qu'on le veuille ou non, le rap français n'a plus jamais été le même.

Youssoupha - "Noir Désir"

C'est très précisément grâce à cet album que la carrière de Youssoupha a basculé et surtout qu'il a trouvé sa voie musicale, faite de sonorités africaines et de prods plus légères. En s'éloignant du rap français au sens strict du terme à savoir des boucles de piano et de violons, Youssoupha s'est à la fois rapproché de ses racines et a affermi son identité noire, un thème qui lui tenait à cœur mais qu'il n'avait fait qu'effleurer jusqu'alors tandis que cette fois il plonge totalement dedans et assume. En s'affranchissant des carcans qu'il s'imposait et en imposant sa personnalité avec fierté, Youssoupha a conquis un public plus large et sa carrière s'est envolée. Et le taquet envoyé à Zemmour qui lui a valu un procès reste toujours d'actualité alors que le disque est sorti en 2012... Rappelons que ce mec est toujours à la télé...

Sexion d'Assaut - "L'école des points vitaux"

Evidemment, aujourd'hui, parler du premier album de la Sexion d'Assaut, c'est presque faire de l'histoire. Le groupe n'existe plus (pour le moment) en tant que tel et tous ses membres se sont essayés en solo. C'est oublier que quand sort "L'école des points vitaux" en 2010, l'attente est ENORME ! La Sexion vient de lâcher "L'écrasement de tête" et elle a tellement réusi son coup justement que toutes les maisons de disques sont à ses pieds. Alors forcément, quand sort ce projet, le public est chaud et c'est un carton immédiat. Pourquoi ? Parce que ce disque contient tout ce qui fait la force de la Sexion : de la technique, du sérieux, de l'humour, de la gravité et des sons dansants, autant d'ingrédients susceptibles de plaire au plus grand nombre. Alors même si aujourd'hui cela paraît un peu loin, "L'école des points vitaux" est un incontournable de la dernière décennie !

LA REDACTION