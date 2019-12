Billboard : les streams comptabilisés dès 2020 !

Nouveau changement, sûrement pour le meilleur du côté du Billboard !

La dernière décennie a été un tremplin pour les plateformes de streamings en tout genre : Netflix, YouTube, Spotify, Deezer et autres… C’est donc tout naturellement que le classement américain a décidé de changer de formule de calcul à partir de 2020. Générations te dit tout ici !

Et c’est le site Hip Hop Dx qui balançait la nouvelle : les vues sur YouTube seront désormais comptabilisées pour le classement hebdomadaire des albums.

Le Billboard l’annonce aussi : le changement sera effectif à partir du 3 janvier 2020. Peu avant, les streams de la plateforme étaient utilisés seulement pour le Top Hot 100 et d’autres classements annexes, mais jamais pour les albums.

Daenna Brown, présidente du média The Hollywood Reporter, journal dont le Billboard est une des propriétés, déclarait :

"Si nous suivons les graphiques de l’évolution de la consommation de la musique et de son industrie, notre but est de continuellement pouvoir répondre à la demande et suivre les changements du paysage musical."